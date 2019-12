Apple perde o título de empresa mais valiosa do mundo para a petrolífera Saudi Aramco

No mesmo dia que a brasileira XP Inc. estreou na NASDAQ, a Apple fez bonito mais uma vez e estabeleceu um novo recorde para as suas ações.

Os papéis da empresa fecharam o dia em alta de 0,85%, cotadas a US$270,77 — apenas US$0,06 acima do recorde anterior, mas o suficiente para elevar o valor de mercado da empresa a US$1,224 trilhão. Durante as negociações, a $AAPL chegou a valer US$271,10.

A Microsoft continua perseguindo a Maçã e hoje subiu 0,38%, valendo agora US$1,156 trilhão.

Como informamos, a petrolífera Saudi Aramco estreou na bolsa (não na NASDAQ, mas na bolsa saudita). E começou bonito, subindo 10%, jogando o maket share da empresa para USS1,88 trilhão.

O controverso príncipe/governante saudita Mohammed bin Salman tornou a empresa pública a fim de arrecadar fundos para diversificar a economia da Arábia Saudita, que atualmente é muito dependente do petróleo.

Veremos por quanto tempo esse cenário perdurará.

via Cult of Mac | imagem: The Sydney Morning Herald