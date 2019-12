Todos os anos, o site de empregos Glassdoor faz um levantamento entre seus usuários (e com base em depoimentos dados ao próprio site) e divulga seu ranking de melhores empresas para se trabalhar. Com exceção do ano passado, a trajetória da Apple é descendente: a empresa foi do 22º lugar em 2014 para o 84º em 2017, recuperando algumas colocações em 2018.

Agora, na pesquisa mais recente, a Maçã caiu de novo e repetiu seu pior desempenho: no ranking referente aos Estados Unidos, a Apple foi considerada somente a 84ª melhor empresa para se trabalhar pelos seus funcionários.

No depoimento destacado para a Apple, um funcionário anônimo elogia o fato de que qualquer posição na empresa oferece a possibilidade de crescimento, e que pessoas com espírito empresarial terão oportunidades por todos os lados. Não há uma explicação para a queda da Maçã, mas a gigante de Cupertino manteve a mesma pontuação do ano passado (4,3 em 5) — o que indica que foram as outras empresas que melhoraram, e não a Apple que piorou.

Para entrar no levantamento da Glassdoor, as grandes empresas precisam receber ao menos 75 avaliações para cada um dos 8 atributos avaliados pelo site: conceito geral da empresa, oportunidades de carreira, salário e benefícios, cultura e valores, gerenciamento de sêniores, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, recomendação para um amigo e perspectiva de negócios em 6 meses.

O ranking, como de costume, está cheio de empresas do ramo tecnológico. A HubSpot ficou em primeiro lugar, enquanto a DocuSign conquistou a medalha de bronze; entre as grandes, temos a presença de Google (11º), LinkedIn (12º), NVIDIA (20º), Microsoft (21º), Facebook (23º), Adobe (39º) e, abaixo da Apple, Intel (100º).

Brasil

Pela primeira vez, a Glassdoor divulgou também um ranking especial para o Brasil. Por aqui, não temos presença da Apple, mas vale notar o Top 10 do levantamento:

SAP ThoughtWorks Google Takeda Pharmaceuticals Banco Votorantim MetLife Bain & Company Eurofarma McKinsey & Company Nubank Brasil

Entre outros nomes de destaque no ranking nacional, temos: Globosat (11º), Amazon (19º), Dell (20º), Magazine Luiza (21º), Microsoft (36º), Petrobras (38º) e Coca-Cola (50º).