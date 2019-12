“iPhone 11” foi a quinta busca mais popular no Google em 2019

O Google divulgou hoje a sua retrospectiva de buscas em 2019 e, vejam só: em 5º lugar mundial, está “iPhone 11”.

Eis o Top 10 geral/global:

Entre as buscas realizadas no Brasil, temos um ranking focado em tecnologia que também foi encabeçado pelo iPhone 11:

Eis o vídeo da retrospectiva:

Aos interessados, também temos posts aqui no site sobre as retrospectivas do Google em 2018 e em 2017.

