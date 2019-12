“The Morning Show” ganha mais indicações, desta vez ao prêmio do Sindicato de Atores (SAG)

“The Morning Show” pode não ter sido a queridinha dos críticos à época da sua estreia, mas é a série que está trazendo mais prestígio para o Apple TV+ nessa temporada de premiações. Na última segunda-feira, destacamos aqui as indicações que a produção recebeu para dois dos prêmios mais prestigiados da TV, o Critics’ Choice Awards e o Globo de Ouro; agora, mais uma premiação importante resolveu reconhecer a série.

Refiro-me ao SAG Awards, prêmio concedido pelo sindicato de atores, jornalistas, personalidades de rádio e outras profissões da mídia nos Estados Unidos. Trata-se de um prêmio focado nas categorias de atuação e votado justamente pelos atores e pelas atrizes da indústria, o que confere um quê maior de prestígio à coisa toda.

“The Morning Show” ganhou três indicações na edição de 2020 do prêmio — duas delas na mesma categoria. Steve Carell e Billy Crudup foram ambos indicados na categoria de Melhor Ator numa Série de Drama, e competirão com Sterling K. Brown (“This Is Us”), Peter Dinklage (“Game of Thrones”) e David Harbour (“Stranger Things”).

A terceira indicação é a de Jennifer Aniston, que competirá na categoria de Melhor Atriz numa Série de Drama. Suas concorrentes serão Olivia Colman e Helena Bonham Carter (ambas de “The Crown”), Jodie Comer (“Killing Eve”) e Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”). Reese Witherspoon, que foi indicada ao Globo de Ouro, ficou de fora das indicações, aqui.

O SAG Awards 2020 acontecerá no dia 19 de janeiro, um domingo.

Novos vídeos

Enquanto isso, temos dois novos vídeos relacionados ao Apple TV+ postados nos canais oficiais da plataforma. O primeiro deles é “The Bee”, uma pequena featurette de “Dickinson” mostrando o processo de criação da abelhinha que acompanha a protagonista da série em suas perambulações. Confiram:

A imaginação de Emily Dickinson não tem fronteiras. Conheçam Bee, um personagem criado por Emily para fazer companhia a ela num mundo onde ninguém parece entendê-la.

O segundo vídeo é bem direto: postado no canal australiano da Apple, “Where to Watch” mostra rapidamente que você pode assistir ao Apple TV+ em basicamente qualquer tela que você tenha — contanto que você tenha acesso ao aplicativo Apple TV, claro.

E vocês, já estão assistindo?

via The Loop