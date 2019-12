Nesta semana, o MacMagazine noticiou em primeira mão que os cartões de débito “puro” (bandeira Visa) do Bradesco finalmente se tornaram compatíveis com o Apple Pay. Contudo, nem o Bradesco nem a Apple confirmaram a novidade.

Hoje, o MM conseguiu confirmações de que o suporte realmente chegou de forma oficial. A página do Bradesco que divulga o serviço de pagamentos da Maçã foi atualizada e, agora, diz o seguinte sobre os cartões elegíveis:

São elegíveis os clientes correntistas pessoa física portadores dos Cartões de Débito, Crédito e Múltiplo Bradesco das bandeiras Elo e Visa. A utilização do cartão na carteira digital é sujeito aos critérios de aprovação e elegibilidade do Banco Bradesco e o serviço pode não estar disponível para todos os cartões. Cartões adicionais só conseguirão provisionar via aplicativo da conta corrente.

Até ontem, essa mesma parte dizia o seguinte:

São elegíveis os clientes pessoa física portadores dos Cartões de Crédito Bradesco das bandeiras Elo e Visa. Cartões Bradesco Elo: disponível para portadores de cartão de débito, múltiplo e cartão de crédito de clientes correntistas e não correntistas, titulares e adicionais. Cartões Bradesco Visa: disponível para correntistas Bradesco, titulares e adicionais de Cartões de Crédito Bradesco da bandeira Visa, ou titulares de contas poupança individuais, que possuam Cartões Poupcard Visa emitidos pelo Banco Bradesco Cartões. Não são elegíveis os Cartões de Crédito Next, cartões múltiplos (com função débito e crédito) da bandeira Visa, cartões INSS e Conta Salário. O Apple Pay está disponível para compras em lojas físicas e online.

Além da inclusão de cartões de débito da bandeira Visa, o banco dá a entender que os cartões adicionais da bandeira Visa agora também passaram a funcionar no Apple Pay, desde que o processo seja feito pelo aplicativo da conta corrente.

Infelizmente, ainda não foi desta vez que vimos a adição da bandeira American Express (a operação brasileira do AMEX pertence ao Bradesco).

Neon é o próximo?

Alguns clientes do Neon que estão tentando cadastrar seus cartões no Apple Pay têm se deparado com os Termos e Condições de uso — como divulgado pelo @PayNewsBR —, algo só deveria aparecer para cartões elegíveis e que são suportados pelo serviço de pagamento.

Finalmente uma fintech chegando ao Apple Pay, bem vindo @timeneon, pode chegar chegando que #QueroPagarComApplePay 😉 pic.twitter.com/UIFP0tFXro — Usuários de Apple Pay do Brasil (@PayNewsBR) December 10, 2019

A aparição desse contrato, como sempre, pode significar duas coisas:

O banco está na fase de testes, se preparando para se tornar compatível com o Apple Pay; O suporte oficial está se aproximando e será comunicado muito em breve.

Se o Neon oficializar mesmo o suporte ao Apple Pay, será que ele virá sozinho? Ou teremos mais banco (sejam eles digitais ou não) nessa possível leva? Vamos torcer para recebermos as respostas em breve. 😉