Em outubro passado, falamos sobre a entrada do DXOMARK no campo do áudio — nos primeiros testes do laboratório, o iPhone 11 Pro Max perdeu do seu antecessor direto (o XS Max) e do Huawei Mate 20 X nas capacidades de gravação e reprodução de sons. Agora, o aparelho mais caro da Maçã está de volta para mais um teste — desta vez, mais prático.

O pessoal da DXOMARK foi até o famoso clube de jazz Sunset Sunside, em Paris, para prestigiar o grupo Vincent Touchard Quintet — e, ao mesmo tempo, fazer um teste prático de captura de áudio (e vídeo) com quatro dos principais smartphones à venda hoje no mercado: o iPhone 11 Pro Max, o Samsung Galaxy S10+, o OnePlus 7 Pro e o Honor 20 Pro.

Os cientistas fixaram os quatro smartphones num equipamento, posicionando-os a uma distância suficiente para capturar todos os músicos no palco. Cada aparelho, então, começou a gravação do vídeo/áudio em suas configurações padrão; o pessoal do DXOMARK juntou todas as capturas num vídeo único, alternando os áudios para que possamos comparar as nuances da performance de cada aparelho.

Assistam abaixo — com fones de ouvido, de preferência — e tirem as suas próprias conclusões:

Eles não ranquearam os resultados aqui apresentados (até porque a pontuação “oficial” dos aparelhos já está no site), mas fizeram alguns comentários — destacando, especialmente, a performance do iPhone e do Galaxy. Sobre o aparelho da Maçã, os cientistas elogiaram a captura do timbre e de frequências mais agudas; o smartphone da Samsung, por outro lado, foi elogiado por seu bom equilíbrio entre frequências e balanço tonal.

