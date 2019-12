No começo do mês passado, noticiamos essa novidade voltada para gamers: o Opera GX, um novo browser para usuários que navegam na web enquanto estão rodando seus jogos (geralmente “pesados”) em Macs e PCs.

Até então, apenas a versão de testes do GX estava disponível, mas a empresa decidiu lançar o navegador para todos os usuários do macOS e do Windows antecipadamente.

Apesar do lançamento para o público em geral, a Opera afirma que ainda está trabalhando na construção da plataforma e aprimorando-a para “garantir a paridade de recursos entre o macOS e o Windows”. Porém, isso certamente não o impedirá de aproveitar os recursos do novo navegador.

Por falar em recursos, o Opera GX inclui várias opções criadas para ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo os seus jogos enquanto desfrutam da melhor performance de navegação na web — tudo isso a partir do GX Control, um gerenciador de RAM que permite estabelecer limites para o uso de recursos do sistema.

Ademais, a interface do navegador destaca atalhos específicos para os jogadores de plantão, incluindo botões de redes sociais como o Twitch e suporte a PiP para assistir às transmissões ao vivo enquanto você joga. Como o browser padrão da Opera, o GX também integra os serviços de mensagens mais populares (WhatsApp, Messenger e Telegram) e oferece VPN gratuita, além de vários temas personalizados.

A companhia disse que realizou uma pesquisa bem extensa para verificar quais eram as principais necessidades dos usuários, revelando que a falta de memória e as limitações de rede são os principais problemas para os gamers. A pesquisa também mostrou que o macOS fica bem atrás do Windows quando se trata de ambiente para jogos — pelo menos nos EUA.

É possível baixar o Opera GX para macOS e Windows gratuitamente aqui — e não esqueça de compartilhar suas impressões nos comentários abaixo!

via Engadget