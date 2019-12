Twitter agora traz suporte a Live Photos; iMovie, Facebook Messenger e Google Assistente são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Twitter

A rede social do passarinho prometeu em agosto passado, e finalmente cumpriu: já é possível postar por lá as Live Photos tiradas no seu iPhone. Ao realizar a operação, o Twitter converte o conteúdo automaticamente para um GIF.

Give the gift of GIFs. You can now upload your iOS Live Photos as GIFs anywhere you upload photos on Twitter. pic.twitter.com/D8TIfsBwyd — Twitter (@Twitter) December 11, 2019 Dê o presente dos GIFs. Agora você pode postar suas Live Photos do iOS como GIFs sempre que postar fotos no Twitter.

Além disso, a versão 8.3.5 do Twitter traz melhorias à temida mensagem “Este Tweet está indisponível”. Agora, você saberá exatamente o motivo da ocultação daquela mensagem: se ela contém uma palavra silenciada, se vem de uma conta protegida ou qualquer outra razão. Melhor, não é?

iMovie

O editor de vídeos mais popular da Apple chegou à versão 10.1.14 com algumas correções e melhorias. Temos, por exemplo, o conserto de um problema que impedia o aparecimento das mídias ao usar o navegador do app Fotos no macOS Catalina.

Além disso, a atualização impede um problema que poderia levar ao aparecimento de “artefatos visuais” na tela em sistemas com placas gráficas NVIDIA caso a opção Reduzir Transparência estivesse ativada. Há, também, melhorias gerais de estabilidade.

Facebook Messenger

O mensageiro do Facebook (um deles, pelo menos) recebeu alguns recursos e temas exclusivos para comemorar a chegada do filme “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, que estreia na próxima semana. Temos aqui, por exemplo, pacotes de stickers com os personagens da franquia, um tema especial com o característico fundo estrelado e muito mais.

Na câmera do Messenger, ao tirar fotos ou participar de videochamadas, você pode também aplicar uma série de efeitos AR especiais — seja entrando na velocidade da luz, aplicando um uniforme da resistência ou colocando-se entre o lado sombrio e o lado luminoso da Força.

Google Assistente

O aplicativo ganhou um recurso que, até então, só estava disponível no Google Pixel e nos Pixel Buds: o Modo Intérprete, que lhe ajuda a manter conversas com pessoas em idiomas que você não fala — tudo em tempo real.

Para iniciar o recurso, basta pedir à assistente de forma coloquial, algo como “Ei, Google, me ajude a falar alemão” ou “Seja meu tradutor de chinês”. A partir daí, você pode falar normalmente, em seu idioma, e o smartphone traduzirá a frase automaticamente; o mesmo acontecerá com as falas do seu interlocutor. O aplicativo lhe dará, inclusive, opções de respostas inteligentes para deixar a conversa ainda mais rápida.

O recurso funciona com 44 idiomas (incluindo o português) e já está disponível no aplicativo Google Assistente para iOS.

Firefox

Por fim, o navegador da Mozilla para iOS ganhou novidades relacionadas ao seu modo escuro: agora, ele integra-se ao Modo Escuro do próprio iOS 13, sendo ativado de acordo com a preferência global do sistema. Além disso, o tema ganhou também um teclado e uma tela inicial igualmente escuros.