Vídeo: será que o novo Mac Pro é mesmo caro?!

Como vocês já acompanharam aqui no site, a Apple iniciou esta semana as vendas do novo Mac Pro e do Pro Display XDR nos Estados Unidos.

Nós já sabíamos os preços de entrada de ambos, mas agora descobrimos também qual o preço do novo Mac Pro em sua configuração máxima: US$52.600 nos EUA e, quando chegar ao Brasil, R$429 mil.

Mas será que a Apple realmente endoidou, perdeu a noção das coisas? O vídeo de hoje é sobre isso.

Em pouco mais de 20 minutos, faço um comparativo das especificações e dos preços do novo Mac Pro com workstations equivalentes da Dell e da HP, bem como mostro-lhes monitores de referência com os quais o Pro Display XDR brigará — que custam algumas vezes mais que ele, diga-se.

Espero que, com isso, o propósito desses produtos fique um pouco mais claro pra vocês. Se curtirem o vídeo, deem um joinha lá no YouTube e compartilhem-no com parentes/amigos! 😊