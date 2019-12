Manter um smartphone por muitos anos é ótimo tanto para o seu bolso quanto para o planeta. Acontece que, se você fica com o mesmo aparelho por muito tempo, eventualmente vai perder alguns recursos aqui e ali, o que é absolutamente compreensível — já que as fabricantes e os desenvolvedores não têm interesse (economicamente falando) de continuar trabalhando ou prestando suporte a sistemas muito antigos. O WhatsApp é um exemplo.

Em um artigo de suporte atualizado recentemente, o Facebook anunciou que o WhatsApp para iPhone agora requer o iOS 9 ou superior; em versões anteriores do sistema, não é mais possível criar novas contas ou entrar em contas já existentes. E, a partir de 1º de fevereiro de 2020, não será mais possível usar o WhatsApp no iOS 8 ou sistemas anteriores.

Na prática, isso significa que donos do iPhone 4 (que tem o iOS 7.1.2 como último sistema suportado) ou modelos anteriores do smartphone da Maçã não mais terão acesso ao WhatsApp — um número pequeno, creio eu, porém considerável de usuários.

Vale notar que, se você tem um iPhone 4s ou posterior mas ainda está rodando o iOS 8 ou versão anterior do sistema, é possível atualizar seu aparelho e continuar usando o WhatsApp — nós temos um artigo completo explicando a versão mais recente do iOS suportada por cada modelo de iPhone. Para atualizar o sistema operacional do seu iPhone, basta ir em Ajustes » Geral » Atualização de Software.

Outros sistemas

Não é só no iOS que o WhatsApp dará adeus a versões antigas do sistema. Também em 1º de fevereiro de 2020, o mensageiro deixará de funcionar no antiquíssimo Android 2.3.7; já a partir de 31 de dezembro próximo, o WhatsApp deixará de funcionar no Windows Phone como um todo.

via Lifehacker | Imagem: BigTunaOnline / Shutterstock.com