A Apple continua, passo a passo, avançando sua estratégia para transformar sua plataforma de podcasts em algo mais do que um simples detalhe no seu catálogo de serviços. A mais nova etapa nesse caminho chegou hoje: a Amazon anunciou que sua assistente digital, a Alexa, já é capaz de integrar-se ao app/serviço da Maçã.

A integração é simples: o usuário só precisa conectar seu ID Apple à sua conta da Amazon por meio do aplicativo Alexa; a partir disso, é possível pedir que a assistente toque seus programas e episódios favoritos do Apple Podcasts; todos os comandos usuais, como “continue de onde eu parei” ou “volte 30 segundos” também funcionam.

Todo o seu histórico e progresso nos podcasts é sincronizado com o Apple Podcasts no iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. É possível, também, configurar a plataforma da Maçã como a provedora padrão de podcasts do Amazon Echo — desta forma, você não precisará especificar a cada comando que quer acessar o Apple Podcasts para ouvir aquele conteúdo.

Note-se que o “você” dos parágrafos anteriores é, provavelmente, licença poética: por ora, a integração da Alexa com o Apple Podcasts é exclusiva para usuários dos Estados Unidos. Ainda não há informações sobre a expansão internacional do recurso, infelizmente. Ainda assim, a notícia merece comemorações: estamos falando da primeira integração da plataforma de podcasts da Maçã a um serviço externo — esperamos que seja só o começo.

Spotify também ganha integração

Para vocês terem uma ideia do quão acirrada está a briga entre a Apple e o Spotify, o serviço sueco também anunciou hoje a integração dos seus podcasts com a Alexa.

Os recursos são os mesmos oferecidos à Maçã: você pode conectar sua conta do Spotify no aplicativo Alexa e sincronizar sua progressão, ouvir seus podcasts favoritos ou configurar o serviço como o padrão; por enquanto, a coisa toda só está disponível nos EUA, também.

