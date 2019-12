Apple Arcade: primeiro título da franquia “Ultimate Rivals” é lançado

Mais um título chegou hoje ao Apple Arcade, e a Maçã fez questão de destacá-lo: Ultimate Rivals: The Rink é a novidade do momento na plataforma de jogos da companhia — e tem de tudo para conquistar os fãs de esportes como hóquei, basquete, futebol, beisebol e futebol americano.

No game, os jogadores podem escolher entre mais de 50 atletas “superstars” para competir em cada uma das modalidades esportivas supracitadas. Os personagens (licenciados) vêm das seguinte ligas americanas: NHL , NBA , NFLPA , MLB , WNBA e USWNTPA ; além de nomes do esporte que já se aposentaram, como o astro do hóquei Wayne Gretzky.

Mais do que uma gama de personagens populares, o título também possibilita a imersão completa dos jogadores a partir de uma interface estilizada, além de excelentes efeitos sonoros, como é possível conferir no trailer a seguir:

Diferentes combinações de personagens desbloquearão um modo de jogar distinto, sendo que o título também oferece suporte a partidas multiplayer. De acordo com o criador de “Ultimate Rivals” e CEO do Bit Fry Game Studio, Ben Freidlin, o jogo é uma tentativa de “reescrever os games esportivos”.

Estamos rasgando o livro de regras dos jogos esportivos e reescrevendo-o para uma nova geração. Estamos começando primeiro com o jogador e capacitando sua imaginação para criar a melhor equipe de atletas em todos os esportes, de uma maneira que somente eles [os jogadores] podem imaginar.

Ultimate Rivals: The Rink já está disponível no Apple Arcade em iPhones, iPads, Apple TVs e Macs e será seguido por um jogo de basquete licenciado pela NBA, Ultimate Rivals: The Court, cujo lançamento ocorrerá na primavera de 2020 (no hemisfério norte).

Trailer de Towaga: Among Shadows

A Maçã também publicou recentemente um novo trailer de Towaga: Among Shadows, já disponibilizado no Apple Arcade.

O jogo foi desenvolvido pela Noodlecake Studios, a qual diz que os jogadores se tornarão Chimù, “um herói portador da luz”, responsável por salvar o templo de Towaga do Metnal e sua Legião das Trevas.

Com gráficos e uma trilha sonora que também integram a experiência dos jogadores, Towaga: Among Shadows oferece mais de 70 níveis e 4 tipos de jogabilidade diferentes: Story, Survival Mode, Flying Mode e The Void Realm.

Trailer de Yaga The Roleplaying Folktale

Lançado em outubro passado, Yaga The Roleplaying Folktale também ganhou um novo trailer recentemente. O jogo de RPG conta a história de Ivan, um ferreiro que deve batalhar contra diversas criaturas da mitologia eslava. Confira a produção:

O título conta com uma trilha de hip-hop animadora que, surpreendentemente, casa com a jogabilidade. De acordo com os desenvolvedores da Versus Evil, “Yaga é uma carta de amor autêntica às fábulas infantis com origem na Romênia”.

O título também já está no catálogo do Apple Arcade.