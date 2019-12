★ Flutter: primeiros passos com o framework

Ao desenvolver um app para uma plataforma móvel, temos um cenário bastante comum atualmente: criar um projeto para iOS e outro para Android. Por mais que seja comum, essa abordagem demanda mais mão de obra especializada, maior tempo de manutenção e distinção de times que poderiam trabalhar em conjunto para evoluir o produto final.

Pensando nesse tipo de situação, é muito comum empresas adotarem ferramentas que oferecem a criação de apps híbridos, ou seja, frameworks que, a partir de um projeto, permitem criar apps utilizando editores/IDE e linguagens diferentes do nativo e geram um arquivo executável para ambas as plataformas.

Desenvolvimento de apps com o Flutter

Dentre as possibilidades de mercado, o Flutter, desenvolvido pelo Google, vem ganhando bastante espaço por trazer uma solução de apps híbridos e para múltiplas plataformas, entregando uma boa performance e um visual consistente para cada plataforma.

Inclusive, muitas empresas já adotaram a ferramenta, dentre elas, temos a Nubank, bastante conhecida aqui no Brasil pelo cartão de crédito roxinho — que até mesmo publicou um artigo justificando o motivo da adoção do Flutter.

Considerando o crescimento do Flutter, é natural o interesse das pessoas em aprender essa ferramenta, seja por curiosidade ou para se preparar para o mercado.

O preciso saber para criar meu app em Flutter?

Como base, o Flutter utiliza o Dart, uma linguagem de programação do Google orientada a objetos, para desenvolver os apps. Portanto, se você conhece o Dart, já está um passo à frente para começar a aprender o Flutter.

“E seu eu não sei Dart, não consigo aprender Flutter?”

Não necessariamente! O Dart é uma linguagem bastante expressiva, ou seja, dispensa a verbosidade comum em diversas linguagens justamente para diminuir a barreira de aprendizado.

Portanto, se você já teve experiência com alguma outra linguagem orientada a objetos, não terá dificuldades em escrever seu primeiro código em Dart.

Ferramentas de desenvolvimento

Além da linguagem, a equipe do Flutter permite utilizar diversas ferramentas para editar o seu código, seja o Android Studio, IntelliJ ou o Visual Studio Code, conforme as sugestões da documentação. Para isso, basta apenas instalar o Flutter e o plugin da ferramenta que for utilizar e pronto! Já pode começar a criar o seu primeiro app.

· • ·

Se interessou? Sabia que na Alura existem diversos cursos de desenvolvimento mobile?

Você pode começar por esse Curso de Fundamentos de Flutter: Crie o seu primeiro App e dar seus primeiros passos com programação mobile.

E pra você, leitor do MacMagazine, a Alura tem 10% de desconto. Aproveite! 😉