A Receita Federal está de volta com mais um leilão de produtos apreendidos que entrariam de forma ilegal no país. Dessa vez, ele é fruto de apreensões feitas em Fortaleza (CE) e conta com alguns produtos Apple.

No total temos 44 lotes de produtos disponíveis para lances. É sempre bom lembrar que, em muitos casos, a Receita não disponibiliza todas as informações dos produtos leiloados.

A lista abaixo — todos os lotes com algum produto Apple envolvido — dá uma boa ideia:

Lotes Produtos Valor mínimo 4 MacBook Air R$ 2.400 7 iPhone 6s dourado de 32GB R$ 1.000 8 iPhone 6s cinza espacial de 32GB R$ 1.000 12, 15 e 16 iPhone 6s ouro rosa de 16GB R$ 700 13 iPhone 6s cinza espacial de 16GB R$ 700 14 iPhone 6s dourado de 16GB R$ 700 17 iPhone 7 Plus preto matte de 128GB R$ 800 18 e 19 iPhone 8 dourado de 64GB R$ 800 20 Apple Watch (sem especificação de modelo) R$ 600 28 Apple Watch Series 3, diversos perfumes, peças de vestuário e mais R$ 1.600

Há ainda alguns lotes com consoles, Google Chromecast, caixas de som Bluetooth, SSDs e mais.

Como participar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um e-CAC (código de autenticação emitido pela Receita Federal, o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo).

As propostas devem ser enviadas para análise até o dia 17 de dezembro às 18 horas, e as melhores serão selecionadas para participar do pregão online, o qual está previsto para o dia 18/12 a partir das 10h. Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente.

Mais informações você pode encontrar nessa página da Receita Federal.

De janeiro a outubro de 2019, segundo informou o Tecnoblog, a Receita arrecadou R$248,2 milhões com 108 leilões realizados em todo o Brasil. Em 2018, o total foi de R$252,8 milhões.

Do valor arrecadado, 60% vão para o Fundaf (Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização) e os outros 40% têm como destino a Previdência Social.

imagem: Shutterstock.com