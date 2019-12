Limites de Comunicação: novo recurso do iOS 13.3 tem bug sério; Apple trabalha em correção

Nesta semana, falamos aqui sobre as novas funcionalidades trazidas para o recurso Tempo de Uso no iOS 13.3 — especialmente, a possibilidade de pais e responsáveis limitarem os contatos com os quais suas crianças podem se comunicar pelos apps Telefone, Mensagens e FaceTime com o recurso Limites de Comunicação. Tudo muito bom, tudo muito bem, se não fosse um problema: aparentemente, a coisa toda está com uma boa dose de bugs.

A CNBC notou as falhas analisando os novos recursos e percebeu que, em alguns casos, as crianças podem se comunicar com contatos desconhecidos mesmo que seus responsáveis tenham proibido esse tipo de atividade no Tempo de Uso.

Por exemplo: quando um número desconhecido envia uma mensagem para o iPhone da criança, ela pode adicioná-lo como um novo contato à sua lista, podendo, em seguida, ligar ou mandar mensagens para a pessoa do outro lado. Essa ação só não é possível se o Repouso (o recurso que determina horários para ficar distante do iPhone) estiver ativado.

Também há problemas na integração do Apple Watch com os novos recursos. Se a criança pedir à Siri no relógio para ligar ou mandar mensagens para qualquer número ou contato, a assistente o fará — independentemente de o contato em questão ser aprovado pelos pais.

De acordo com a CNBC, os novos recursos do Tempo de Uso também trouxeram bugs para a experiência padrão do iOS. A reportagem notou que, em alguns casos, certos contatos aparecem bloqueados para o envio de mensagens sem razão aparente; em outros, a caixa de texto para escrita de mensagens fica ilegível, com fotos de contatos espalhadas de forma desordenada por debaixo do texto.

Em resposta aos achados, a Apple afirmou que está trabalhando em correções para as falhas; temporariamente, certos usuários podem mitigar os problemas fazendo um pequeno ajuste nos seus iPhones:

Vá em Ajustes » Contatos; Abra a opção “Conta Padrão”; Selecione a opção “iCloud”.

A dica acima vale para quem tem iPhones que sincronizam principalmente com outro serviço de contatos, como o Gmail; ao forçar a sincronização com o iCloud, os bugs (ou alguns deles, ao menos) aparentemente deixam de acontecer.

Ainda assim, fica claro que a Apple lançou o recurso com muitas pontas soltas. Talvez a coisa pudesse ser mais perdoável se estivéssemos tratando de um assunto menos importante, mas quando estamos falando da segurança digital de crianças, é salutar por parte da Maçã tomar mais cuidado. Vamos torcer para que as correções cheguem logo; iOS 13.3.1 a caminho?!

via MacRumors