Filme da semana: compre “Green Book: O Guia”, com Mahershala Ali e Viggo Mortensen, por R$9,90!

Semanalmente a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Green Book: O Guia”, com Mahershala Ali e Viggo Mortensen.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Baseada em fatos reais, Tony Lip, um segurança ítalo-americano, é contratado como motorista do Dr. Don Shirley, um pianista negro de classe alta, durante uma turnê pelo sul dos Estados Unidos. Eles devem seguir o “O Guia” para levá-los aos poucos estabelecimentos que eram seguros para os afro-americanos. Confrontados com o racismo e o perigo — assim como pela humanidade e o humor inesperados —, eles são forçados a deixar de lado as diferenças para sobreviver e prosperar nessa jornada.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário sobre o filme:

O Filme da semana foi feito de forma despretenciosa, com baixo orçamento mas com muita estima. A ideia do diretor foi além de simplesmente adaptar a história de um dos maiores musicistas americanos: foi de transpor a barreira do preconceito, de forma leve e sutil. Houve, sim, críticas de muitos sobre a ficção em cima do enredo — mas, afinal, se quisessem uma história real, poderiam ter feito um documentário e ou até mesmo um curta. Portanto, considero “Green Book: O Guia” um ótimo filme e merecedor de seu reconhecimento. Recomendo!