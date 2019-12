Navegação ponto a ponto nos Mapas da Apple finalmente chega ao Brasil

Demorou (demais!), mas chegou: os Mapas da Apple no Brasil finalmente ganharam, aparentemente de ontem para hoje, suporte ao recurso de navegação ponto a ponto (também conhecido como curva a curva).

Veja um exemplo da coisa funcionando em Belo Horizonte:

Apple liberou navegação curva a curva no Maps aqui no Brasil! (ou só em BH?) pic.twitter.com/DqzcTiftL3 — Pietro Brugnera (@orteipps) December 14, 2019

Também já temos relatos de que a novidade está funcionando em São Paulo, Campinas, Brasília e no Rio de Janeiro — ou seja, é bem provável que seja no Brasil todo.

Isso, aliás, deve ter sido um dos motivos principais da demora para o recurso chegar ao nosso país; cobrir bem um território do tamanho do Brasil, afinal, não é uma tarefa nada fácil.

A coisa é tão recente que, no momento em que publicamos esta matéria, o Brasil ainda nem é listado nessa página do site da Apple. Além disso, o app Apple Maps ainda não está aparecendo no CarPlay — mas isso deve ser apenas questão de tempo.

Obviamente, tanta chateação à espera dessa novidade foi bastante “diluída” quando a Apple abriu as comportas e permitiu que o Google Maps, o Waze, o Sygic e outros entrassem no CarPlay. Pelo menos, agora o time está completo. 😃

dica do Caio Alexandre