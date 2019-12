Mais de dois anos depois do lançamento, só 33 países contam com o recurso

O Apple Watch com conectividade celular chegou relativamente rápido ao Brasil — cerca de oito meses após o lançamento do Apple Watch Series 3, que foi o primeiro a trazer o recurso. Talvez por isso, tenha passado despercebido por nós um fato um tanto quanto incômodo (para a Apple): a expansão do reloginho com LTE está sendo muito, muito lenta.

O mais recente país a ser agraciado com a chegada do Apple Watch com conectividade celular foi a Nova Zelândia. Os modelos mais caros do reloginho desembarcaram por lá ontem (13/12), numa parceria da Apple com a operadora local Spark — que é a primeira do país a oferecer suporte ao eSIM e a planos especiais para dispositivos vestíveis.

No país da Oceania, apenas o Apple Watch Series 5 pode ser adquirido com conectividade celular, e a Spark cobra NZ$13 (~R$36) mensais para que os clientes conectem o relógio aos seus planos; por esse valor, eles podem fazer ligações, enviar mensagens, transmitir músicas e usar aplicativos de forma ilimitada, além de acessarem serviços de emergência internacionalmente.

Lentidão

Antes da Nova Zelândia, os últimos países a receberem o Apple Watch com conectividade celular tinham sido a Áustria e a Finlândia, em junho passado; dias depois, o relógio chegou a Israel. Depois disso, mais nada até as novidades de hoje — ou seja, foram mais de seis meses sem expansões.

Hoje, o Apple Watch com conectividade celular está disponível nos seguintes países:

Alemanha

Austrália

Áustria

Bahrein

Brasil

Canadá

China

Colômbia

Coreia do Sul

Dinamarca

Emirados Árabes Unidos

Espanha

Estados Unidos

Finlândia

França

Hong Kong

Índia

Israel

Itália

Japão

Kuwait

Malásia

México

Noruega

Nova Zelândia

Polônia

Porto Rico

Qatar

Reino Unido

Singapura

Suécia

Suíça

Tailândia

Contaram? São, no total, 33 territórios — incluindo, admitidamente, todos os principais mercados da Apple, mas deixando de fora boa parte do mundo e vários países importantes, como Portugal.

É claro que a questão aqui não depende só da Apple, e sim de vários fatores externos — desde agências reguladoras até a disposição das operadoras locais em oferecer suporte ao eSIM. De qualquer forma, caso a Maçã queira de fato popularizar o seu reloginho com conectividade celular, talvez seja uma boa ideia colocar mais ênfase na expansão dele.

via MacRumors | foto: Robert Galbraith/Reuters