Mágico Simon Pierro faz truques no seu iPad Pro com o personagem Olaf (de “Frozen”)

Simon Pierro é figurinha carimbada aqui no MacMagazine. Isso porque muitos truques do mágico são feitos com a ajuda de iPads — certa vez, até mesmo de um Apple Watch!

Nessa época natalina, o ilusionista está de volta — agora aprontando com um personagem para lá de amado entre os fãs de “Frozen”.

Eu até poderia tentar descrever o que ele faz com Olaf no seu iPad Pro, mas… bem, é melhor você dar play no vídeo acima e conferir por conta própria!

Segundo o Cult of Mac, os truques são fruto do pedido de um menino de 10 anos, que escreveu uma carta para Pierro perguntando se ele poderia fazer algumas mágicas natalinas no YouTube.

O que acharam? ☃️🎄