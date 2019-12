Apple Arcade agora tem opção de assinatura anual com 16% de desconto

Se você é fã de jogos, já deve ter experimentado o Apple Arcade, a nova plataforma de games da Maçã, presente no iOS, no macOS e no tvOS, e que conta com mais de 100 títulos. Se você assinou o serviço e está pagando R$9,90 por mês, eu tenho uma boa notícia!

Agora, caso queira, você pode optar por uma assinatura anual de R$99,90 — um desconto de 16% se comparado à opção mensal.

A opção era esperada, já que o Apple TV+ (serviço de streaming de vídeos da Maçã o qual estreou junto ao Apple Arcade) já oferece tal opção desde o primeiro dia, como falamos nesse artigo.

Se você nunca experimentou o Apple Arcade, pode fazê-lo por um mês grátis; após esse período, terá que escolher uma das duas opções de assinatura. Se você já é assinante do serviço e quer mudar para o modelo anual, esse nosso vídeo ensina como fazê-lo. 😉

via MacRumors