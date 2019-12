Um novo processo contra a Apple acusa a companhia (bem como outras gigantes da tecnologia) de incentivar o trabalho infantil forçado em minas de cobalto na República Democrática do Congo (RDC) — um assunto que “assombra” a Maçã há bastante tempo. As informações são do The Guardian.

No caso mais recente, diversas famílias congolesas entraram na justiça relatando que seus filhos foram mortos ou mutilados durante a mineração de cobalto, material usado na fabricação de baterias para smartphones, notebooks e carros elétricos. Além da Maçã, o processo cita o Google, a Dell, a Microsoft e a Tesla.

As crianças que exploram o cobalto dos réus não estão apenas sendo forçadas a trabalhar em funções extremamente perigosas que deprimem os seus estudos e futuros, eles também estão sendo mutiladas e mortas regularmente por colapsos de túneis e outros riscos conhecidos comuns à mineração de cobalto.

Os autores da ação afirmam que estão realizando um novo estudo sobre o caso e que acrescentarão outras empresas ao processo. Além disso, eles dizem que essas companhias usam de eufemismos para “facilitar” o trabalho dos menores de idade.

[Os trabalhadores] são oficialmente chamados de mineradores “artesanais” para encobertar o fato de que isso significa que eles estão trabalhando em um grande setor informal de pessoas, incluindo crianças pequenas, que vão para as áreas onde o cobalto é encontrado e usam ferramentas primitivas para cavar e escavar túneis em busca do material — sem nenhum equipamento de segurança e sem qualquer suporte estrutural para trabalhar [nos túneis].

As famílias querem que o caso seja julgado por um júri e, em última análise, o pagamento de danos morais e de cuidados médicos para os trabalhadores (crianças ou não) do serviço insalubre.

A Maçã ainda não comentou publicamente sobre o caso mas, como dissemos, a companhia já foi alvo de ações semelhante no passado: em 2016, a Anistia Internacional alegou que várias empresas (como a Apple, a Samsung, a Sony e a Microsoft) compravam cobalto de produtores que utilizavam mão de obra infantil, além de oferecerem péssimas condições de trabalho.

Na época, a gigante de Cupertino respondeu que não era capaz de determinar a origem do material usado; mesmo assim, a empresa suspendeu o contrato com todas as mineradoras da RDC. Veremos como a companhia responderá a essa (grave) acusação agora.

via AppleInsider | imagem: Siddharth Kara