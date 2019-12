A Apple adicionou novos títulos à sua plataforma de streaming de vídeo há algumas semanas, como “Servant” e “Truth Be Told”; porém, como prometido, mais produções serão adicionadas ao serviço mensalmente — e a companhia acabou de confirmar qual será o seu próximo lançamento: a série “Little America”.

Em uma nota à imprensa, a Apple confirmou que a estreia da série (inspirada na vida de imigrantes nos Estados Unidos) ocorrerá no dia 17 de janeiro, daqui a aproximadamente um mês. A Maçã também informou que a primeira temporada será disponibilizada no Apple TV+, na íntegra, no mesmo dia.

Ela consiste em 8 episódios de 30 minutos, cada um com sua própria história (com pessoas que vieram de diferentes partes do mundo). Confira as sinopses, abaixo:

“The Manager” : aos 12 anos, Kabir precisa aprender a administrar um motel em Utah quando seus pais são deportados para a Índia.

: uma mãe solteira de Singapura ganha um cruzeiro com tudo incluído no Alasca — permitindo que ela e seus dois filhos experimentem o gosto da boa vida em uma viagem emocionalmente catártica. “The Rock”: Faraz tentará de tudo para construir uma casa para sua família iraniana, até mesmo remover uma rocha maciça de um imóvel que seria perfeito em Yonkers.

“Little America” é escrita e produzida por Lee Eisenberg, conhecido por seu trabalho em “The Office”; o cocriador da série “Master of None”, Alan Yang, também é produtor executivo.

Ainda que não tenha sido lançada, a Apple está apostando alto na produção — tanto que já decidiu renová-la para a segunda temporada.

Vídeos de divulgação

A Maçã também lançou uma série de vídeos por trás de algumas das suas produções já disponíveis no Apple TV+, como “Ghostwriter”, “Hala” e “Helpsters”. Neles, a companhia mostra um pouco da inspiração que levou à criação dos seriados; exceto no vídeo de “Helpsters”, no qual o cantor americano Talib Kweli interage com os personagens para criar uma música.

Confira:

“Ghostwriter” — Featurette de Literatura

Os membros do elenco e da equipe destacam a importância da literatura na série. “Ghostwriter” tem como objetivo ensinar as crianças a se concentrarem na literatura durante todo o programa. “Ghostwriter” se expande em diferentes gêneros e autores de “Alice no País das Maravilhas”, “Frankenstein”, “Jungle Book” e muito mais.

“Hala” — Encontrando Inspiração, com Jada Pinkett Smith

A escritora e diretora Minhal Baig compartilha sua inspiração por trás de “Hala”, um filme original da Apple.

Talib Kweli — Bees! Buzzy MC’s