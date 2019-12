Há algumas semanas, falamos aqui sobre o anúncio inicial do Snapdragon 865, processador da Qualcomm que equipará boa parte dos flagships de 2020 no mundo Android. Até então, não se tinha uma ideia de como a nova criação da gigante se comportaria em termos de performance, mas agora tudo mudou — várias publicações já fizeram testes iniciais com o SoC (System-on-a-Chip), e os prospectos são muito positivos.

O pessoal do AnandTech, como de costume, fez as análises mais aprofundadas — você pode ler todas as medições e considerações feitas por eles bem aqui. Basicamente, entretanto, pode-se dizer que o Snapdragon 865 consegue ser o chip mais rápido do mundo Android em uma série de métricas, apesar de ficar um pouco abaixo em algumas outras; no teste de navegação da web PCMark, por exemplo, ele sobrou:

Vale notar que o Snapdragon 865 possui dois modos: no comportamento “padrão”, ele dá uma freada na performance para otimizar o consumo energético, enquanto o modo “performance” libera o freio para apresentar velocidade máxima nas tarefas (por isso há duas medições para o processador, uma em cada modo).

Em relação à edição de vídeos, o novo chip da Qualcomm ficou um pouco abaixo de dispositivos já existentes:

O Android Authority, por sua vez, usou o benchmark AnTuTu 8 para medir a performance do processador — e, adivinhem, ele conseguiu uma pontuação maior que a do A13 Bionic, chip da Apple que equipa os novos iPhones.

A PCWorld, por fim, recorreu ao Geekbench 5 para realizar suas medições. O chip da Qualcomm não foi páreo para o A13 Bionic na medição crua de computação, mas aproximou-se bastante do processador da Maçã na pontuação single-core — e, de fato, superou o chip da Apple na pontuação multi-core.

Vale notar que todos os testes aqui foram realizados com um dispositivo de referência da Qualcomm, já que o Snapdragon 865 ainda não está disponível comercialmente — os números, portanto, deverão variar ligeiramente em cada dispositivo que o processador for incluído.

Ainda assim, já podemos ter uma ideia de que o novo chip trará um páreo duro para a Apple e deixará a competição dos smartphones ainda mais interessante em 2020. Concordam?