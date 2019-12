App agora pode respeitar a configuração nativa de Modo Escuro no iOS 13

É, meus amigos… 2019 já praticamente acabou. Mas, antes de fecharmos o ano, tem um novo update do nosso app na área — é claro! 😃

Eis o changelog dessa nova versão, a 4.1:

Último update do ano na área! – O app agora pode respeitar a configuração nativa de Modo Escuro do iOS 13;

– Agora mostramos a duração de cada vídeo;

– Alguns pequenos aprimoramentos visuais na interface;

– Outras correções de bugs.

Fica o nosso agradecimento especial ao Cassio Rossi pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta atualização! Qualquer um de vocês pode colaborar livremente por lá — seja com sugestões/ideias quanto com códigos de fato para o projeto.

Valeu, galera! 😉