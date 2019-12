iTunes Remote agora suporta o macOS Catalina; Photoshop para iPad ganha seleção de objetos; e mais!

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

iTunes Remote

O “controle remoto de mídias” da Apple chegou à versão 4.5 depois de mais de um ano sem atualizações. E as novidades são importantes: finalmente, o iTunes Remote ganha suporte ao macOS Catalina, permitindo que você controle a reprodução dos novos apps Música e TV.

Além disso, o app ganhou um Modo Escuro próprio, que integra-se ao iOS 13 e à sua preferência global de estilo.

Photoshop para iPad

A Adobe já tinha prometido, após a leva inicial de reações negativas dos usuários, levar novos recursos ao Photoshop para iPad rapidamente. Hoje, a gigante está começando a cumprir o compromisso: na versão 1.1, o editor de imagens ganhou o recurso Select Subject (seleção de objetos).

O recurso, que usa altas doses do Adobe Sensei (mecanismo de aprendizado de máquina da empresa), permite que você faça uma seleção automática e precisa em torno do objeto principal da sua camada. Ele pode ser acessado tocando e segurando na ferramenta de seleção.

Além disso, a versão 1.1 do Photoshop Para iPad traz melhorias no gerenciamento de arquivos da nuvem, com ganhos em velocidade e sincronização. A preferência entre Modo Claro e Escuro pode, ainda, ser sincronizada com sua configuração global do iPadOS 13, e o app ainda traz várias correções de bugs e falhas aqui e ali.

Opera Touch

Enquanto isso, o navegador da Opera para iOS ganhou suporte total ao Modo Escuro do iOS 13 — ou seja, o browser adaptará o seu visual de acordo com a sua preferência global do sistema, a não ser que você altere isso manualmente.

Temos, ainda, várias correções de bugs e melhorias de estabilidade.

Things

Por fim, o famoso app de tarefas trouxe uma atualização com melhorias focadas basicamente no recurso de busca Quick Find. No Things 3.11, o mecanismo passa a ser ainda mais poderoso: você pode, por exemplo, gerar listas instantaneamente com certos tipos de tarefas ou projetos — se você digitar “deadlines”, por exemplo, todas as suas datas-limites futuras aparecerão imediatamente; ao digitar “repeating”, você poderá checar todas as tarefas que se repetem periodicamente.

Você pode, ainda, tocar no título de uma lista para iniciar uma busca instantânea e pular entre listas rapidamente por meio do Quick Find. A nova versão do Things permite, também, que você veja e compartilhe a exata data e hora que um projeto foi criado ou concluído; mais caracteres são reconhecidos como separadores de listas, e a barra lateral está maior nos iPads Pro para que os títulos mais longos de projetos apareçam inteiramente.

As mudanças já estão disponíveis no Things para iPhone e iPad, e chegarão em breve à versão do aplicativo para macOS.