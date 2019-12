Planetune é um app brasileiro para você criar música manipulando planetas

Gosta de música, mas não quer entrar nos detalhes do GarageBand nem está com vontade de aprender um instrumento? Pois vale a pena conhecer o Planetune, a mais nova criação de um grupo de alunos da Apple Developer Academy de Curitiba (PR).

O aplicativo tem uma premissa muito simples: você pode combinar sons e criar músicas simplesmente manipulando os planetas e satélites de um sistema solar. Basta escolher o sistema da sua preferência (cada um deles já tem uma melodia-base) e, a partir daí, ir colocando os planetas em órbita para analisar a combinação dos sons e chegar à criação da sua preferência — os satélites fazem as vezes da percussão.

A experiência, claro, é bastante lúdica e intuitiva, sendo indicada para usuários de todas as idades — crianças, por exemplo, adorarão a combinação única de sons e as possibilidades abertas pelo app. Como sugestão, diria que seria bem interessante uma forma de salvar as criações para apreciação posterior. Quem sabe o Planetune não ajude a desenvolver o próximo Mozart, afinal de contas?

O grupo que desenvolveu o Planetune é composto por Andressa Valengo, Isabela Castro, Eduarda Mello, Kevin Katzer e Vinicius Dilay; já os sons que marcam o aplicativo foram compostos pelo músico Caio Vidal. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na App Store. Bom trabalho, pessoal!