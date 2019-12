Promoções do dia na App Store: Digitalizador de Fotos Plus, Hexa Turn, CalcTape e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta segunda-feira!

Digitalize seus álbuns de fotos com um dos melhores aplicativos para esse fim. Conheça o Foto Scanner Digitalizador de Fotos Plus, da Photomyne — nosso destaque do dia!

Digitalize múltiplas fotos de uma só vez. Adicione informações de localização, datas e nomes; escolha filtros, faça pequenas correções e transforme todo o seu acervo físico em digital.



Nota na App Store

Minha nota

Confira um vídeo do app:

Que tal? Aproveite a oferta e digitalize as suas fotos em tempo para as festas de final de ano! 🎅

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$96 de desconto:

Apps para iOS

Puzzles.

Seu iGadget como teclado numérico.

Gerenciador de arquivos.

Aplicativo educacional.

Treinamento para cães.

App para macOS

Calculadora de fita.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🤓