Dos mesmos criadores de “Os AirPods Pro estão entre as melhores criações deste ano”, vem aí: “Os melhores gadgets da década”. E, claro, a Apple não podia ficar de fora de tamanho reconhecimento.

Não é só o ano que está acabando, mas esta década também. Por isso, a revista TIME publicou, no último fim de semana, uma lista com as melhores criações desde 2010. E a Maçã ocupou 3 das 10 posições (a única fabricante a ser citada mais de uma vez) com o iPad, os AirPods e o Apple Watch.

A TIME não enumera a sua lista, afirmando que a ordem em si não significa que um gadget seja superior ao outro (afinal, eles são as melhores criações da década). Não obstante, a revista destaca quais foram as contribuições de determinada tecnologia para a sociedade.

[Os gadgets] contam a história de uma nova maneira de pensar, uma mudança de paradigma lenta que deve mudar a forma como abordamos a tecnologia com a qual interagimos diariamente.

Confira o que a revista americana disse sobre cada uma das criações da Apple:

iPad

Antes da apresentação do iPad, em 2010, a ideia de um “tablet” competia apenas a filmes de ficção científica e monstruosidades pesadas adjacentes a laptops com softwares terríveis. O iPad da Apple — como o iPhone antes dele — resultou em uma mudança cultural para a computação pessoal e deu o tom para a próxima década de dispositivos portáteis.

Apple Watch

Enquanto muitos tentaram, ninguém foi capaz de igualar o acabamento e o desempenho do Apple Watch, que estabeleceu o padrão do que um smartwatch pode fazer. Desde a sua apresentação, em 2015, ele passou de um dispositivo para usuários precoces e nerds sem senso de moda a um acessório convencional, graças ao seu software inteligente e hardware cada vez melhor. E, à medida que o Apple Watch expande seus recursos orientados para a saúde, ele pode se tornar a maneira mais fácil de manter sua saúde nos trilhos e em dia.

AirPods

Assim como o icônico iPod antes deles, os AirPods capturaram os corações, as mentes e os ouvidos dos amantes de música que buscam aproveitar as canções. Lançado pela primeira vez em 2016, os AirPods rapidamente se tornaram um ícone por si só, tanto por seu apelo estético quanto por seu maior impacto cultural.

Os outros gadgets da década da TIME vão desde o Model S da Tesla até o minicomputador Raspberry Pi. Além disso, o Chromecast, do Google, também foi citado, assim como o alto-falante Echo, da Amazon, e o Nintendo Switch. Confira a lista completa aqui.

O que acharam da seleção de vencedores desta década? Acrescentaria (ou removeria) algo à lista? Comente!

iPad de 10,2 polegadas de Apple Preço à vista: a partir de R$ 2.699,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 249,92

Cores: cinza espacial, prateado ou dourado

Capacidades: 32 GB ou 128 GB

Lançamento: setembro de 2019

Apple Watch Series 5 de Apple Preço à vista: a partir de R$ 3.599,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 333,25

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável, titânio ou cerâmica

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2019

AirPods de Apple Preço à vista: a partir de R$ 1.214,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 112,42

Característica: fones sem fio

Lançamento: março de 2019

via AppleInsider | imagem: Mocah