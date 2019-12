Vídeo: como gerenciar/cancelar assinaturas no iPhone

Hoje em dia, para a felicidade o desespero de muitos, vários apps migraram do modelo “pague uma vez e use para sempre” prum sistema baseado em assinatura, seja mensal ou anual.

Além de apps, também temos hoje uma série de assinaturas de serviços associadas ao iPhone — não só da Maçã (como Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e outros), mas de qualquer um que você assinar pelo próprio iOS.

O tema do vídeo de hoje é mostrá-los como visualizar, gerenciar e cancelar todas as suas assinaturas no iPhone. Fiquei espantado quando, recentemente, peguei o iPhone da minha cunhada e descobri que ela estava pagando por várias assinaturas de que nem tinha conhecimento.

Se curtir o vídeo, não esqueça de dar um joinha lá no YouTube e compartilhá-lo com parentes/amigos que também podem estar gastando à toa sem saber. 😉