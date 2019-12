A saga da compatibilidade do Pro Display XDR vai longe: à época do seu anúncio, chegamos a acreditar que ele seria compatível somente com o novo Mac Pro. Depois, com o seu lançamento, a Apple divulgou a lista oficial de Macs que suportariam o novo monitor, deixando de fora o iMac Pro; em seguida, confirmamos que o tudo-em-um mais caro profissional da Maçã funcionaria com o equipamento, porém com uma limitação importante.

Agora, adivinhem: a lista de dispositivos compatíveis (extra-oficialmente) com o monitor profissional da Maçã acabou de aumentar um pouco mais.

Respondendo a uma pergunta feita por Federico Viticci, do MacStories, o YouTuber Jonathan Morrison resolveu testar se o Pro Display XDR funcionaria com o MacBook de 12 polegadas (o de 2015, já finado) e com um dos novos modelos do iPad Pro — ambos equipados com portas USB-C, e não Thunderbolt 3. E… surpresa: ambos são compatíveis com o monitor!

iPad Pro + Pro Display XDR works 👀



Initial XDR impressions 💥 https://t.co/5jBXiBwquN pic.twitter.com/4q1WY9ln13 — Plain Old Jonathan Morrison 🙋🏻‍♂️ (@tldtoday) December 16, 2019 iPad Pro + Pro Display XDR funciona 👀



Impressões iniciais do XDR 💥 https://youtu.be/pmXA9IlTKDU

No caso do iPad Pro, acima, o tablet reconhece perfeitamente o Pro Display XDR, exibindo as configurações do monitor nos Ajustes — você pode, inclusive, ligar ou desligar a transmissão de imagem em HDR . O MacBook (visto abaixo) também reconhece o equipamento perfeitamente; ambos transmitem imagens em 5K.

XDR also works with a 2015 12 inch MacBook 😅 pic.twitter.com/jIEgKryBpA — Plain Old Jonathan Morrison 🙋🏻‍♂️ (@tldtoday) December 16, 2019 XDR também funciona com o MacBook de 12″ 2015 😅

É bem verdade que ninguém vai gastar US$5 mil (no mínimo) em um monitor profissional/de referência para plugá-lo a um iPad Pro ou a um MacBook relativamente antigo; nenhuma dessas máquinas, afinal, oferece o poder de fogo necessário para se realizar o trabalho que geralmente é feito num Pro Display XDR. Ainda assim, é legal saber que a coisa funciona — quem sabe para um momento de lazer, não é verdade?

via 9to5Mac