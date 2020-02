App Lockdown, que bloqueia conexões a qualquer domínio, ganha versão para macOS

Há algum tempo nós falamos sobre o app Lockdown para iOS, que tem uma tarefa bem simples mas que pode ser muito útil para alguns: bloquear conexões a certos domínios. Estamos falando do primeiro firewall seguro e de código aberto para o seu iPhone ou iPad.

Basta ativar sua função na tela inicial e configurar a lista de domínios bloqueados — o app já traz um perfil padrão e várias sugestões que podem ser bloqueadas logo de cara, e você pode adicionar quaisquer outros domínios que queira. E o bom é que o funcionamento do aplicativo se estende para todos os aspectos do iOS, não apenas aos navegadores.

Na época, os desenvolvedores prometeram versões para macOS, Windows e Android, além de uma versão paga com VPN inclusa. Pois bem, a versão para macOS chegou!

O funcionamento do app é gratuito e basicamente igual ao da versão para iPhones, inclusive na extensão dos aspectos para além dos browsers — a diferença é que ele roda na barra de menus do macOS. Ele também pode ser usado juntamente a uma VPN — a configuração inicial precisa necessariamente ser feita pelo app para iOS e, nesse caso, é preciso fazer uma assinatura no valor de R$33 (mês) ou R$193 (ano).

Se você curtiu a versão para iOS, não deixe de experimentar a nova para macOS. 😉