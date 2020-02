Apple melhora recurso do Safari para visualizar e comprar produtos online em AR

A Apple está aprimorando o recurso Quick Look (não o do macOS, de visualização rápida), projetado para permitir que usuários vejam versões de produtos que pretendem comprar em realidade aumentada no iPhone/iPad. As informações são do TechCrunch.

Entre as melhorias, varejistas poderão adicionar novos botões para permitir que consumidores façam compras diretamente da visualização em AR, bem como pagar com o Apple Pay ou adicionar um link para contato com o suporte da loja — ou seja, tudo para facilitar e dinamizar o processo de compra.

Lojas como Home Depot, Wayfair, Bang & Olufsen e 1-800-Flowers implementaram ainda mais opções de compra para os clientes, que podem ver e conhecer melhor um determinado produto antes de adquiri-lo.

A Apple adicionou o Quick Look ao Safari em 2018, quando consumidores podiam apenas visualizar um produto online em AR — e não comprá-lo diretamente daí, algo que foi introduzido somente com o iOS 13, mas que há pouco passou a ser implementado por varejistas.

Até o fim do ano, a Maçã planeja aprimorar ainda mais o Quick Look com um recurso de áudio espacial — incluído na primeira versão beta do iOS 13.4. Especificamente, esse recurso permitirá que sites de compras (e outros sites de realidade aumentada) adicionem opções de áudio à experiência de navegação.