Coronavírus: Japão distribui 2.000 iPhones para passageiros de cruzeiro em quarentena

A China é, sem dúvida, o país que mais está sofrendo com o surto do Coronavírus. Mas, como sabemos, o vírus já se alastrou para dezenas de países, entre eles o Japão. Por lá, um dos casos mais emblemáticos é o de milhares de pessoas (aparentemente 3.600) que estão “presas” a bordo do cruzeiro Diamond Princess.

De acordo com o blog japonês Macotakara, o Ministério da Saúde do Japão decidiu distribuir cerca de 2.000 iPhones (com serviço habilitado pela operadora SoftBank) entre os passageiros para que toda cabine tenha um telefone, facilitando o acesso ao app criado por eles — que, por sua vez, permite aos passageiros conversar com um médico.

É claro que a maioria dos passageiros tem seus próprios telefones, mas o problema é que o app em questão só está disponível na App Store japonesa — e, como nem todos são registrados na App Store/Google Pay do país, a coisa fica mais complicada.

Até o momento, mais de 100 pessoas dentro do navio — que está em quarentena desde a semana passada — já foram confirmadas como portadoras do Coronavírus.

