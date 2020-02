“Loud House: Fora de Controle”, da Nickelodeon, entra no Apple Arcade

Bem-vindo à casa dos Loud! Está pronto para ficar FORA DE CONTROLE?! Entre no mundo caótico de Lincoln Loud e suas irmãs.

MISSÕES CONCLUÍDAS

Guie os seus personagens favoritos para concluir os objetivos deles. Leve para o Lincoln suas revistinhas e as tortinhas de lama para a Lana antes que o tempo acabe! Analise os diversos caminhos possíveis para cada personagem e curta as interações entre eles. Ganhe pontos de bônus concluindo os objetivos o mais rápido que conseguir!

CONTENHA O CAOS

Quando os personagens colidem.. é hilário! De tortas que saem voando a fraldas cheias, faça o seu melhor para evitar o caos e a briga entre os irmãos! Evite colisões para não se dar mal no nível… e cuidado com aquelas desagradáveis nuvens de briga!

EXPLORE A CASA DOS LOUD

Conheça cada canto da casa dos Loud. Evite o caos no quintal da frente e na cozinha! Mas não se esqueça do sótão ou do melhor lugar do sofá! Cada nível tem cenários únicos e desafios novos e divertidos.

COLETE ITENS

Ganhe medalhas e desbloqueie itens colecionáveis! Jogue para ganhar itens especiais do universo de Loud House: biscoitos Gloweos da Lisa, a bola de cristal da Lucy e muito mais. Descubra novos níveis e faça com que a sua coleção cresça!