Promoções do dia na App Store: Sputnik Eyes, Night Web Browser by Alex, Markdown Pro e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta sexta-feira!

Sputnik Eyes, criado por Shelly Alon, é um jogo de puzzles para iPads e iPhones/iPods touch que vai lhe levar a uma viagem pelo espaço.

São mais de 60 níveis desenhados à mão para serem explorados, repletos de paisagens fantásticas e robôs perspicazes, espaço, planetas e muito mais!

Ajude o pequeno Eyes a analisar e explorar cada planeta no seu caminho. O objetivo é claro; as rotas para lá chegar, entrelaçadas. Use o seu pensamento lógico e ajude cada um dos seus companheiros robóticos a alcançar a sua posição com a cor correta — apenas então pode analisar um planeta. Mas as posições são apenas alcançáveis por determinadas rotas…

Sputnik Eyes é um puzzle clássico: com entretenimento, mas também com um verdadeiro estímulo para o seu cérebro. Pense bem, explore todos os planetas e ajude os seus companheiros robóticos!