Shazam ganha barra de pesquisa; Gmail, Telegram, Dropbox e Marvis Pro são atualizados

Nas atualizações de apps hoje, veremos que a Apple (finalmente) adicionou uma opção para pesquisar no Shazam, algo relativamente simples mas que até então não existia no identificador de músicas.

O Gmail também foi atualizado com suporte ao app Arquivos (Files), onde ficam armazenados os documentos do iCloud no iOS/iPadOS.

Ademais, os apps Telegram, Dropbox e Marvis Pro ganharam melhorias e novidades. Vamos conferi-las?

Shazam

Como dissemos, a Apple implementou uma nova barra de pesquisa no Shazam em sua atualização mais recente. A novidade substitui o recurso de identificação de músicas por códigos QR, o qual aparentemente foi removido do app.

Agora, ao tocar no novo ícone de pesquisa (abaixo do ícone Shazam), é possível pesquisar conteúdos a partir de uma interface de busca dedicada. Os resultados podem ser reproduzidos diretamente no app Shazam, se você for assinante do Apple Music.

Por fim, a Apple também atualizou o Shazam Encore, que agora está disponível gratuitamente — como notou o MacRumors. Há pouco mais de um ano a Maçã já havia removido os anúncios em ambas as versões, tornando-as essencialmente idênticas em funcionalidade.

Gmail

O Google lançou uma atualização para o seu cliente de email na qual implementa suporte ao app Arquivos, da Apple. Com isso, basta tocar no ícone de anexos do Gmail (ao criar um novo email ou responder a alguém) e selecionar os documentos armazenados no iCloud por meio do app nativo.

Quanto à disponibilidade, o Google diz que o lançamento da novidade para todos usuários poderá levar mais de duas semanas — nesse caso, porém, quem atualizou o app para a versão mais recente deverá ver a nova opção eventualmente.

Telegram Messenger

O Telegram não brinca em serviço e geralmente traz novidades bem interessantes em cada atualização. Dessa vez, as páginas de perfis contêm, além das informações de contato, as mídias compartilhadas com determinado usuário (bem como links enviados e grupos em comum).

Além disso, a visualização de várias mídias foi aprimorada: em vez de arrastar o dedo para ver as imagens seguintes (ou anteriores), basta tocar no canto esquerdo ou direito da tela para passar por elas rapidamente.

O recurso Pessoas Próximas do mensageiro também foi aprimorado com uma tela à la Tinder, a qual, segundo a empresa, pode “ajudar você a encontrar novos amigos ou marcar uma data de última hora para o Dia dos Namorados” — que em alguns países é celebrado hoje, 14 de fevereiro.

Por fim, o app ganhou novos emojis animados; para enviá-los, basta inserir um emoji normalmente e você verá as opções animadas.

Dropbox

A plataforma de armazenamento de arquivos na nuvem lançou uma atualização recentemente com melhorias e correções, mas com uma novidade, também: suporte ao Modo Escuro.

Para visualizar o Dropbox no Modo Escuro, é necessário alterar a aparência do seu iPhone/iPad em Ajustes » Tela e Brilho.

Marvis Pro

Por fim, o reprodutor de música Marvis Pro (que completou um ano na App Store recentemente) foi atualizado com algumas mudanças.

Entre as novidades, assinantes do Apple Music podem adicionar uma nova barra lateral com a playlist “Para Você”, da Apple. Além disso, é possível curtir ou não músicas da biblioteca local (anteriormente, apenas assinantes do Apple Music tinham essa opção).

Outras adições incluem o botão “Compartilhar” na aba “Em execução” e a pesquisa ativa no modo Mini Player.