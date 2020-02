Vendas de HomePods crescem, mas continuam bem atrás das de concorrentes

O mercado global de alto-falantes inteligentes atingiu um novo pico em 2019, com cerca de 146,9 milhões de unidades vendidas no ano — um aumento de 70% em relação a 2018, de acordo com uma nova pesquisa da Strategy Analytics.

A Apple, é claro, surfou esse momento positivo do mercado — mas não muito. De acordo com a análise da SA, a Maçã foi a sexta maior fabricante de alto-falantes inteligentes, vendendo menos unidades do que Amazon, Google, Baidu, Alibaba e Xiaomi.

Como esperado, a Amazon foi a grande campeã do nicho no trimestre passado, vendendo cerca de 15,8 milhões de alto-falantes. O Google ficou em segundo lugar com 13,9 milhões de dispositivos vendidos, seguido pelas marcas chinesas Baidu (5,9 milhões), Alibaba (5,5 milhões) e Xiaomi (4,7 milhões).

Mesmo enfrentando dificuldades para guinar as vendas do HomePod desde o seu lançamento, a gigante de Cupertino aproveitou o aumento das vendas do mercado de alto-falantes e vendeu 2,6 milhões de unidades (1 milhão a mais do que no quarto trimestre de 2018), um aumento de 65%.

A SA prevê que as vendas de alto-falantes inteligentes atingirão um novo recorde em 2020 — apesar da interrupção no fornecimento e na demanda causada pelo surto de Coronavírus na China, que também já afetou as produções da Apple.

A Maçã, porém, só verá outro aumento nas vendas de HomePods caso reduza o seu preço (novamente) nos mercados onde ele está disponível — ou então lance um novo modelo mais barato, segundo a SA.

