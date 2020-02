Filme da semana: compre “Nasce Uma Estrela”, com Bradley Cooper e Lady Gaga, por R$9,90!

Semanalmente a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Nasce Uma Estrela”, com Bradley Cooper e Lady Gaga. Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

O músico experiente Jackson Maine (Bradley Cooper) descobre – e se apaixona – pela esforçada artista Ally (Lady Gaga). Ela está prestes a desistir do seu sonho de ser uma grande cantora… quando Jack a incentiva ao sucesso. Mas, mesmo quando a carreira de Ally decola, o lado pessoal do relacionamento deles desmorona, enquanto Jack luta uma batalha constante com os seus próprios demônios internos.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário sobre o filme:

“Nasce Uma Estrela” obteve sucesso em todas suas quatro versões: 1937, 1954, 1976 e 2018. Tivemos Judy Garland, Barbra Streisand e Lady Gaga como protagonistas. Impressiona que, mesmo com o tempo, com adaptações aos roteiros, as várias versões deixaram suas marcas. Meu destaque para este Filme da semana vai para Bradley Cooper, que dirigiu, atuou, convenceu Gaga a dividir as telas com ele e a seu amigo/diretor Todd Phillips a produzir o filme. De quebra, temos um dos melhores filmes de 2018, vencedor de vários prêmios e que sem dúvida nenhuma vale ser visto.