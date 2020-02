Vídeo: tudo sobre o CarPlay

Se você tem a sorte de já ter um carro com CarPlay (ou até com o concorrente Android Auto), sabe que maravilha que é. Se não, no vídeo de hoje você saberá mais como esse sistema automotivo da Apple funciona.

O CarPlay basicamente leva a interface do iOS para a touchscreen do veículo, de maneira otimizada para uso enquanto você está dirigindo — portanto, bastante baseada na voz.

No vídeo, nós mostramos a interface do CarPlay, como configurá-lo e adicionar apps, controle via Siri e mais. A lista de todos os carros compatíveis está nessa página do site da Apple.

