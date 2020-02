Desestresse colorindo belíssimas ilustrações com esse app

Apps de colorir são uma febre entre usuários de diversas idades. Ainda que não exijam muita técnica, eles oferecem resultados surpreendentes.

O relaxamento que essa atividade proporciona é justamente a premissa do app Lake: Coloring Books, criado pela startup eslovena homônima — e que acabou de ganhar uma versão em português.

O Lake é inspirado nos princípios de mindfulness, que nada mais é do que um estado mental de controle sobre a capacidade de se concentrar nas experiências, atividades e sensações do presente. De acordo com Mariana Veiga, colaboradora da Lake, o público-alvo do app são “pessoas que procuram um momento de relaxamento, principalmente mães”.

O app possui mais de 900 ilustrações (de diversos livros para colorir), o que faz dele uma das maiores coleções que existem. Em qualquer uma delas, é possível escolher cores e estilos de pincéis para dar sua cara à ilustração.

A desenvolvedora destaca que a versão em português reuniu uma equipe de brasileiros focada em “adaptar o app à cultura local”. Além disso, o app lançou uma coleção especial de ilustrações feitas pela artista Isadora Zeferino, que teve um cuidado extra ao retratar os diversos aspectos da cultura do Brasil, como “natureza, músicas e festas regionais”.

Para alguém que ama a fauna e a flora, estamos falando de um dos lugares mais biodiversos do mundo! Quero enfatizar e respeitar todas essas possibilidades de um território tão enorme, e desenhar esse livro foi uma ótima maneira de exercer isso.

A versão em português do Lake já está disponível na App Store, e quem quiser colorir sem limites deverá assinar o app por R$20 mensais ou R$140 anuais; na versão gratuita, é possível colorir até duas novas imagens por dia.

Muito legal, não? 😉