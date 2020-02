Orbitkey Nest é um organizador de itens com carregador wireless embutido

Sabem aqueles projetos que pintam no Kickstarter e batem sua meta com folga muito antes da data-limite? Esse é o caso do Orbitkey Nest, que buscava um mínimo de US$25 mil até 19 de março e já passa de US$430 mil arrecadados.

O acessório é um belo e prático organizador para itens, com divisórias internas móveis, construção premium, tampa de fácil abertura (e removível), compartimento para cartões e o melhor: um carregador wireless (de 10W) embutido no topo.

Confira o vídeo de apresentação do projeto:

Quem se interessar, pode contribuir no Kickstarter e garantir um Orbitkey Nest antecipadamente por US$90 — sendo que seu preço estimado no varejo será de US$120.

A previsão é que o produto comece a ser despachado em junho.

dica do Robert Guimaraes