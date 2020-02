Apple Music Replay é atualizado com playlist de 2020

Em novembro passado, o Apple Music lançou sua própria plataforma para criar uma retrospectiva do ano. Chamado Apple Music Replay, estamos falando de um web app (em fase de testes) que gera uma playlist com base nas músicas que você mais ouviu; agora, assinantes do serviço da Maçã já podem ver (e escutar) as mais tocadas em 2020.

Mais precisamente, o Apple Music Replay usa seu histórico de reprodução para calcular as principais músicas, álbuns e artistas escutados ao longo do ano. O recurso também usa vários outros fatores para determinar o que você ouviu naquele ano — exceto nos dispositivos em que a opção “Usar Histórico” (Ajustes » Música » Usar Histórico) estiver desativada.

Geralmente, o Apple Music Replay gera uma playlist com as 100 músicas mais ouvidas. No entanto, como estamos apenas no início de 2020, é provável que a deste ano tenha menos do que isso (uma vez que essa lista será constantemente atualizada até o dia 31 de dezembro).

Com o Apple Music Replay, você pode reviver a música que definiu seu ano. Obtenha informações dos seus artistas e álbuns mais tocados, além de uma playlist com as principais músicas do ano — e uma para cada ano desde que você se inscreveu no Apple Music.

Para ver suas músicas mais tocadas em 2020 (bem como nos anos anteriores), é necessário ter uma assinatura do Apple Music ativa e acessar o web app do Apple Music Replay no iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. Em seguida, faça login com seu ID Apple e toque/clique em “Get Your Replay Mix”.

via Federico Viticci