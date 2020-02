Apple TV+: “Mythic Quest” falha como comédia; Adrian Paul no elenco de “See” e mais

Se por um lado o Apple TV+ passa por mais uma semana sem nenhum lançamento, por outro o universo cinematográfico da Maçã está cheio de novidades, como veremos a seguir.

Críticas a “Mythic Quest”

Depois de pouco mais de uma semana do lançamento da mais nova comédia do Apple TV+, “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, as primeiras considerações sobre a produção começaram a emergir, entre elas uma análise feita pelo Joe Berkowitz, da Fast Company.

Ainda que não seja adepto dos videogames, Berkowitz diz que “Mythic Quest” certamente “parece real”. Isso torna os bastidores da criação do jogo homônimo (tema da comédia) ainda mais interessante e dinâmico. Além disso, ele conta que o seriado abrange até uma “admirável variedade de questões que afetam a indústria”, mas que a produção falha justamente em ser engraçada:

Tudo isso [o enredo] é um terreno fértil para comédia e, considerando o quão surpreendentemente populares são os videogames, já era hora de haver uma comédia pra TV nesse mundo.



É apenas uma chatice que a comédia não seja mais engraçada.

Shawn King, do The Loop, concordou com Berkowitz — afirmando que, apesar dos pesares, “Mythic Quest” é uma boa produção:

Minha esposa e eu assistimos ao primeiro episódio ontem à noite e essa resenha é basicamente como nos sentimos a respeito. Não estou dizendo que é um programa ruim, mas não rimos uma vez durante o primeiro episódio. Nós devemos rir em uma comédia.

Para Berkowitz, porém, ainda há esperança: “Um pouco de ajustes e atualização devem dar aos personagens mais algumas notas para jogar […]. Talvez a versão 2.0 no próximo ano seja o salto desse seriado, como a melhoria do Mario Bros. original para o Super Mario Bros.” Confira a análise completa aqui.

Adrian Paul em “See”

Enquanto a segunda temporada de “See” não é lançada, resta-nos esperar acompanhar as notícias sobre a mega-produção da Maçã. De acordo com uma nova reportagem do Deadline, o ator Adrian Paul estrelará ao lado de Jason Momoa e Dave Bautista na segunda temporada do drama.

Mais precisamente, Paul interpretará Lord Harlan, o governante da cidade mais forte do reino onde os acontecimentos da série se passam.

Paul é conhecido por seu papel titular como Duncan MacLeod na série “Highlander“, da década de 1990. Mais recentemente, ele participou da série “Arqueiro”, da CW.

Apple expandindo para Culver City

A gigante de Cupertino divulgou uma listagem de empregos disponíveis na cidade de Culver City (na Califórnia) que sugere a expansão das produções audiovisuais da companhia para a “terra prometida do streaming“, como divulgado pela Bloomberg .

De acordo com a notícia, Apple, Amazon e HBO estão ocupando vários espaços de escritórios e para produções na cidade californiana à medida que aumentam suas operações de cinema e TV para competir com a Netflix, que já comanda múltiplas produções no local.

Essa “migração” (em relação aos grandes pólos de produção, como Hollywood) se dá pois as empresas precisam estar onde os escritores, produtores e outros talentos criativos vivem e trabalham — e claro, devido ao fato de que a cidade possui um dos metros quadrados mais baratos da região.

A Apple, especificamente, alugará um espaço de quase 12.000m² para sua divisão de conteúdo em um novo complexo desenvolvido pela LPC West e pela Clarion Partners. A companhia já possui outros escritórios em Culver City para o restante de suas operações/serviços, incluindo Apple Music, Podcasts, Beats, etc.

Bastidores de “Little America”

A Maçã divulgou um novo vídeo da sua produção “Little America” (série sobre a história de imigrantes nos Estados Unidos). O novo trailer de um minuto e meio foca-se no episódio “Silêncio” (“Silence”), o qual conta a história de uma mulher estrangeira que viaja para fazer um retiro silencioso de dois anos:

A escritora Sian Heder (“Orange is the New Black”), também discutiu as escolhas que foram feitas ao escrever o episódio. Ela fala sobre a importância das “pistas visuais” em um episódio em que não há diálogo entre os personagens:

Isso começou a parecer uma metáfora para toda a experiência de vir para a América. A estranheza de um retiro silencioso na qual você está procurando entender os comportamentos humanos.

Todos os episódios da primeira temporada de “Little America” já estão disponíveis no Apple TV+.

