Beats by Dre publica vídeo de tributo a Kobe Bryant

Cerca de 20 dias após o trágico acidente de helicóptero que matou Kobe Bryant, sua filha Gianna e outras sete pessoas, a Beats by Dre — subsidiária da Apple — publicou um belo vídeo de tributo ao lendário jogador de basquete.

O vídeo é intitulado “Mamba Tribute”, em alusão ao apelido “Black Mamba” de Bryant.

Dr. Dre honra Kobe Bryant com a ajuda da NBA, de Gibson Hazard e Jack Bannon.

A track fit for a legend.

Mamba forever. 🐍♾️

A tribute to the 🐐 by @drdre x @nba pic.twitter.com/JmGgtEP56B — Beats by Dre (@beatsbydre) February 17, 2020

No próximo dia 24, ocorrerá no Staples Center, em Los Angeles, o memorial “A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant”. O dinheiro arrecadado por lá será destinado à Mamba & Mambacita Sports Foundation.

Renomear o ginásio para “Kobe Center” não seria mesmo nada mau, hein?