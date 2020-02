Mesmo com surto do Coronavírus, novo iPad Pro e “iPhone 9” ainda deverão chegar no 1º semestre

Os rumores em volta de um novo iPad Pro e do suposto sucessor do iPhone SE, agora chamado de “iPhone 9”, já vêm de algum tempo e indicam que os produtos serão lançados em algum momento deste primeiro semestre de 2020. Ninguém contava, entretanto, com o surto de COVID-19 (o infame Coronavírus) que atingiu o mundo, especialmente em algumas regiões da China — justamente onde acontece a produção desses futuros produtos.

O surto, que já matou mais de 1.500 pessoas somente na China, pôs um ponto de interrogação em uma série de atividades no país (o que é compreensível, considerando que a prioridade máxima por lá no momento é conter o vírus), incluindo a produção dos equipamentos eletrônicos. Pois, segundo duas reportagens recentes, os lançamentos do “iPhone 9” e do novo iPad Pro não serão afetados pela epidemia.

iPad Pro

A primeira notícia vem do DigiTimes, que costuma dar umas “barrigadas” mas tem boas fontes na cadeia produtiva da Maçã. De acordo com o site, a nova geração do iPad Pro tem sua previsão de lançamento esperada para março — justamente o mês que tem sido falado em todos os rumores do tipo.

Apesar do lançamento (supostamente) mantido, a reportagem afirma que o ritmo da produção tem sido mais lento que o usual: as fornecedoras envolvidas na fabricação dos tablets iniciaram a manufatura após o feriado do Ano Novo Chinês (comemorado no dia 25 último), mas as fábricas só deverão pegar o ritmo considerado ideal em abril — provavelmente, o surto do Coronavírus deve ter algo a ver com essa desaceleração.

Resta saber, agora, se esse ritmo mais lento afetará a disponibilidade dos novos iPads Pro quando eles finalmente chegarem às lojas. Veremos.

“iPhone 9”

Enquanto isso, nosso amigo de sempre, Ming-Chi Kuo, afirmou que o lançamento do “iPhone 9” (ou “iPhone SE 2”, como queira) ainda acontecerá no primeiro semestre deste ano — sem especificar um mês ou uma data para isso, entretanto.

As palavras de Kuo aparecem em meio a uma nota, obtida pelo MacRumors, que fala sobre fornecedores de lentes de câmeras para smartphones. Mais especificamente, o analista afirma que o “iPhone 9” não incluirá uma lente 7P, de sete elementos de plástico:

Como a Apple não planeja que o “iPhone SE 2”, a ser lançado no primeiro semestre de 2020, tenha câmeras com lentes 7P, o aparelho não ajudará na adoção desse tipo de componente.

Ou seja: até segunda ordem, tudo está mantido. Vamos, portanto, aguardar para saber mais sobre essas novidades.

via iClarified