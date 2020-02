Não esperem um app do Instagram para iPad tão cedo…

Há pouco mais de um mês, comentamos que o Instagram havia lançado mensagens diretas (direct messages, ou DMs) na web, porém isso serviu também para reacender outra chama: o fato de não existir um app otimizado para iPad. Na época, a empresa foi questionada se isso aconteceria algum dia, mas como sempre ela preferiu não falar nada sobre o assunto.

Agora, a questão foi levada para alguém do alto escalão de lá: o CEO do Instagram, Adam Mosseri, foi questionado numa sessão de perguntas e respostas sobre o porquê de até hoje não existir um app dedicado para iPad.

De acordo com Mosseri, o motivo de o app estar disponível somente para iPhone é que a empresa não tem recursos suficientes para desenvolver para as duas plataformas. Ele explicou, ainda, que o Instagram tem “muito o que fazer” e tudo isso é aparentemente mais urgente do que um app para o tablet da Maçã.

Gostaríamos de criar um aplicativo para iPad, mas não temos tantas pessoas e temos muito o que fazer, e isso ainda não surgiu como a próxima melhor coisa a fazer.

Já existiram diversos apps de terceiros do Instagram adaptados para iPad, mas com a mudança da API da plataforma, bem mais restritiva, praticamente todos eles foram descontinuados.

Há, ainda, o argumento de que o web app do Instagram fornece uma experiência “boa o suficiente” no iPad — mas obviamente não é a mesma coisa. Por fim, há o fato de a versão para iPhone rodar perfeitamente no iPad — o que até é verdade, mas como sua interface não é adaptada Ao tablet, é tão vergonhoso que só vale a pena considerá-la como opção em caso de necessidade.

Seja como for, se você esperava que isso acontecesse em breve, é melhor tirar seu cavalinho da chuva. Se o Facebook(!) não tem interesse em designar nem que fosse uma equipe de 1-3 pessoas para cuidar de um app do Instagram para iPad, é porque eles não querem mesmo…

