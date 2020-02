Rumor: Apple fará evento no dia 31 de março para lançar “iPhone 9” e outras novidades

Os rumores apontam para lançamentos importantes da Apple para breve. E, se há lançamentos importantes, precisamos de um evento para isso. Pois o site alemão iPhone-Ticker acredita [Google Tradutor] que tal evento acontecerá no fim de março, sendo a data mais provável 31/3.

Segundo o veículo, a informação foi dada por fontes dentro da empresa; nesse caso, se o evento acontecer mesmo em 31/3 (uma terça-feira), as novidades (de hardware) deverão chegar às lojas na sexta-feira seguinte, dia 3 de abril.

É bom termos sempre um pé atrás com notícias assim, principalmente vindo de uma fonte com pouco histórico. Mas se a informação for mesmo verdadeira, tal evento poderá ser bastante movimentado.

Isso porque, segundo o analista Ming-Chi Kuo, a Apple poderá lançar até sete produtos nesse começo de 2020, incluindo o “iPhone 9”, novos iPads Pro, um MacBook de 13″ (ou 14″) com teclado tesoura, novos fones de ouvido sem fio, os aguardados acessórios de rastreamento (“AirTags”) e até uma base carregadora sem fio.

Se o evento acontecer mesmo no dia 31/3, é bem provável que o iOS 13.4 (que já está em testes) seja liberado na mesma semana, a fim de oferecer suporte a todas essas novidades.

Vale lembrar que realizar um evento em março para apresentar novos produtos não é algo atípico quando estamos falando da Apple. Em 2018, ela apresentou o iPad de sexta geração em um evento educacional; já em 2019, realizou um evento para lançar o Apple Card e os seus serviços Apple News+, Apple Arcade e Apple TV+ (que só chegaria mais tarde, mas foi oficialmente apresentado no evento).

Tudo aponta para novidades mesmo em março de 2020 — a não ser que o Coronavírus atrapalhe os planos da Maçã.

