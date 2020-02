Tempo é dinheiro — e um novo app brasileiro lhe mostrará isso da forma mais clara

Lembram daquela extensão para o Chrome que convertia qualquer valor em reais em salários de Neymar? Divertidíssima — e uma forma fácil de comparar quantias comuns para nós, meros mortais, com as montanhas de dinheiro recebidas por astros multimilionários.

O problema, claro, é que a extensão não passava de uma brincadeira e não podia ser usada por mais do que cinco minutos caso você quisesse levar sua navegação a sério. Se você quer outra forma de ter uma ideia melhor do seu dinheiro e do esforço empreendido para obtê-lo, entretanto, temos uma opção — o aplicativo Tempo é Dinheiro: Calculadora.

Desenvolvido pelo brasileiro Victor Melo, formado na Apple Developer Academy de Porto Alegre (RS), o aplicativo tem uma proposta muito simples: calcular rapidamente quantas horas do seu trabalho representam uma determinada quantia em reais. Para isso, tudo o que você precisa fazer é informar quantas horas trabalha por semana e o seu salário mensal; a partir daí, basta digitar qualquer valor para que o app informe a quantas horas de trabalho ele equivale.

Isso é ótimo, por exemplo, para ter uma ideia de quantas horas você vai precisar trabalhar para comprar alguma coisa que você queira — ou para ter uma ideia de quantos séculos você precisaria trabalhar para ganhar o equivalente a um mês do salário de Neymar (atualmente em cerca de R$13 milhões, para quem quer saber).

Obviamente, tudo isso poderia ser feito sem muita dificuldade em uma calculadora, mas o aplicativo traz uma interface específica, ilustrações bonitinhas e funcionamento pensado justamente para esse propósito. Tempo é Dinheiro: Calculadora está disponível na App Store por R$4 — ou alguns minutinhos do seu trabalho, como queira. 😜