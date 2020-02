Independentemente se você estuda ou trabalha (quem sabe, os dois), organização é algo fundamental para manter não só as tarefas em ordem, como também ajudá-lo a não esquecer de nada que tenha que fazer.

Cada um tem a sua maneira de se manter organizado, mas caso você não possua (ou precise de uma nova), o app Diagrams, para macOS, é uma ótima opção. Com ele é possível criar diagramas de maneira fácil, tanto que você não precisa perder tempo tentando entendê-lo: basta abrir o app, escolher quais elementos você deseja adicionar ao gráfico e, claro, montá-lo.

O Diagrams oferece algumas formas predefinidas para simplificar o processo de criação, como formatos retangulares, ovais ou sextavados, todos eles disponíveis em quatro cores: azul, verde, amarelo e vermelho.

Além disso, é possível definir diferentes tipos de conexões entre os quadros (setas, linhas pontilhadas ou constantes) e escrever em cada quadro. O resultado final não é exatamente “complexo”, ou seja, você pode criar um fluxograma que qualquer um entenderá — se a pessoa conhecer o assunto, naturalmente.

Não importa se você é um arquiteto, desenvolvedor de software, consultor de negócios ou um gerente de projetos que descreve o processo para os clientes, você se beneficiará de ter a ferramenta certa à mão em seu ambiente de desktop.

Caso queira compartilhar seu fluxograma, o Diagrams permite exportá-lo em alta resolução nos formatos PDF ou PNG. O melhor de tudo é que o app não possui compras internas ou assinatura, ou seja, ao adquiri-lo você terá acesso a todas funções.

Para celebrar o lançamento do app, ele está disponível com 33% de desconto por tempo limitado; logo, se você gostou do Diagrams, corra antes que o preço aumente!

via 9to5Mac