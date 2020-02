Vídeo: personalize legendas de filmes/séries no iPhone, na Apple TV e no Mac

Você certamente assiste a filmes/séries no iPhone (e iPad), na Apple TV ou até no Mac, certo? E como é a aparência das suas legendas, você curte ou acha que poderiam melhorar de alguma forma?

Pois esse é o tema do vídeo de hoje: caso você não saiba, é possível personalizar cada aspecto das legendas do iOS (e obviamente do iPadOS), do tvOS e do macOS de forma bem simples e prática.

Como vocês podem ver, os sistemas permitem que você escolha, fonte, cor, tamanho, fundo e mais para as suas legendas, com a opção de respeitar ou não os ajustes padrões do app que você estiver usando.

